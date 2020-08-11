Uniper допустила заморозку строительства «Северного потока — 2»

Вашингтон, 11 августа. Власти США активно стараются помешать реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Недавно они заявили о намерении ужесточить санкции против «Северного потока — 2», что может негативно сказаться на проекте.

Возможные варианты влияния последующих ужесточений описаны в отчете германской компании Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в строительстве газопровода.

В документе есть предположение, что санкции повысят риск нарушения сроков строительства либо прекращения работ. Также отмечено, что правительства ряда европейских стран и некоторые политики ЕС поддерживают в политической сфере завершение строительства.

Отметим, что есть еще одно интересное мнение, которого придерживаются в консалтинговой компании ClearView Energy Partners. Аналитики полагают, что Россия сможет успеть закончить строительство, пока американцы будут вводить новые санкции, пишет «Царьград».