Судья «Спартак» — «Сочи» объяснил назначение пенальти в ворота красно-белых

Москва, 11 августа. Главный судья матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев убежден, что у него были все основания назначить пенальти в ворота красно-белых.

Арбитр объяснил, почему решил назначить одиннадцатиметровый в ворота москвичей. По его словам, момент второго пенальти был «на ладони».

«Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, [защитник «Спартака» Самюэль] Жиго делал движения и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику», — приводит «Матч ТВ» слова рефери.

Казарцев добавил, что после матча видел повтор игрового эпизода, и там были те же действия, единственное отличие — интенсивность движения защитника москвичей. Но там, как считает арбитр, есть элементы нарушения, что стало основанием для назначения пенальти, указал НСН.

«По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка», — добавил Казарцев.

Он также обратил внимание на то, что видеоассистент Алексей Еськов не инициировал просмотр этого момента. Это, по его словам, говорит о том, что была «не явная ошибка».

???? Классные голы Соболева и Ларссона и точные удары Полоза и Нобоа с пенальти – в обзоре встречи #СпартакСочи#ТинькоффРПЛ https://t.co/IYeDtESipo — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 9, 2020

Встреча «Спартака» и «Сочи» завершилась ничьей — 2:2. Москвичи вели со счетом 2:0, но в ворота столичного клуба назначили два пенальти, которые были успешно реализованы. Решения арбитра вызвали сомнения у многих экспертов. Позднее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата напомнил «Ридус».