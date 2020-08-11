Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Судья «Спартак» — «Сочи» объяснил назначение пенальти в ворота красно-белых

34
0 Оставить комментарий

Судья «Спартак» — «Сочи» объяснил назначение пенальти в ворота красно-белых

Москва, 11 августа. Главный судья матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» Василий Казарцев убежден, что у него были все основания назначить пенальти в ворота красно-белых.

Арбитр объяснил, почему решил назначить одиннадцатиметровый в ворота москвичей. По его словам, момент второго пенальти был «на ладони».

«Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, [защитник «Спартака» Самюэль] Жиго делал движения и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику», — приводит «Матч ТВ» слова рефери.

Казарцев добавил, что после матча видел повтор игрового эпизода, и там были те же действия, единственное отличие — интенсивность движения защитника москвичей. Но там, как считает арбитр, есть элементы нарушения, что стало основанием для назначения пенальти, указал НСН.

Судья «Спартак» — «Сочи» объяснил назначение пенальти в ворота красно-белых

«По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка», — добавил Казарцев.

Он также обратил внимание на то, что видеоассистент Алексей Еськов не инициировал просмотр этого момента. Это, по его словам, говорит о том, что была «не явная ошибка».

Встреча «Спартака» и «Сочи» завершилась ничьей — 2:2. Москвичи вели со счетом 2:0, но в ворота столичного клуба назначили два пенальти, которые были успешно реализованы. Решения арбитра вызвали сомнения у многих экспертов. Позднее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун пригрозил снять клуб с чемпионата напомнил «Ридус».

Источник: Матч ТВ
Новости партнеров