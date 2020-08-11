Убийца дочери Кузьмина вышел на связь с музыкантом

Москва, 11 августа. Убийца старшей дочери музыканта Владимира Кузьмина вышел на связь с певцом. Отсидевший срок мужчина принес извинения семье.

Дочь Кузьмина Елизавета была убита в квартире, которую подарил ей отец. Трагические события произошли в 2002 году. Музыкант в эфире программы «Судьба человека» говорит, что тяжело переживает смерть детей (еще у артиста трагически погиб в 2009 году сын Степан).

«Они мне снятся каждую ночь…» — говорит артист о погибших детях.

Певец с трудом подбирает слова, когда говорит об умерших детях. По его словам, мужчина, осужденный за убийство Лизы, написал письмо, в котором принес свои извинения.

«Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили… Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через Интернет. Что произошло никто не знает», — сказал 65-летний музыкант.

Супруга звезды Екатерина уточняет, что молодой человек вышел на связь с ними совсем недавно.

«Несколько месяцев назад нам написал этот молодой человек с извинением в Интернете. Мы ничего не ответили», — добавила она.

Кузьмин признался, что у него было ощущение, что не молодой человек дочери убил девушку.