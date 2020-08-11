Мишустин подписал постановление о кешбэке за поездки по России

Москва, 11 августа. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах возврата средств за путешествия по России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки», — говорится в сообщении.

Условия программы кешбэка распространяются на организованные туры, круизы, а также на проживание в гостиницах для тех, кто отправляется в поездку самостоятельно. Список предложений можно будет увидеть на сайте мирпутешествий.рф, начиная с 21 августа. Оплатить поездку нужно до 28 августа.

Участниками программы по возврату средств стали все регионы РФ. При этом по самым популярным направлениям туры с кешбэком будут возможны только в период с 1 октября и до конца 2020 года.

Для получения кешбэка есть несколько обязательных условий: продолжительность тура или проживания в отеле не менее четырех ночей, стоимость поездки от 25 тысяч рублей и оплата картой «Мир». В пресс-службе правительства пояснили, что сумма кешбэка будет зависеть от потраченных средств. Например, с тура за 25 тысяч рублей можно будет вернуть пять тысяч, а с 50 тысяч рублей вернутся 10 тысяч. Если же стоимость тура превысит 75 тысяч, то кешбэк с него составит 15 тысяч.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов посоветовал россиянам, желающим получить кешбэк с поездки, бронировать туры, а не гостиницы.