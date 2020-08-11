Тихановская уехала из Белоруссии в Литву

Вильнюс, 11 августа. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская покинула родную страну и уехала в Литву. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава МИД Литвы Линас Линкявичус.

«Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве», — написал министр.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что на Тихановскую готовилось покушение. По словам Вакульчика, для охраны штаба кандидата выделили более сотни подготовленных сотрудников.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным данным, действующий президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская оказалась на втором месте с результатом 10,09%. В штабе Тихановской признавать эти результаты отказались.

Вечером 9 августа в Белоруссии прошли несанкционированные протестные акции, которые продолжились и вечером понедельника. Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам причастны зарубежные спецслужбы.