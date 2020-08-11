Диетолог назвала самую полезную кашу для снижения холестерина

Москва, 11 августа. Чтобы получать все необходимые макро- и микроэлементы, необходимо употреблять разные виды каш, поскольку крупы обладают различными свойствами. Об этом рассказала заведующая диетологическим отделением ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева.

По словам эксперта, самой полезной кашей для снижения холестерина является овсянка.

«Овсянка богата пищевыми волокнами, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина, создают чувство насыщения и, таким образом, препятствуют перееданию и набору веса», — пояснила Пигарева.

Диетолог рассказала, что для тех, кто не ест продукты животного происхождения, будет очень полезна крупа под названием киноа, поскольку она является отличным источником растительного белка, пишет «АиФ». Что касается гречки, то она содержит большое количество железа, магния и витамина В3.

Пигарева отметила, что назвать саму полезную крупу довольно сложно. Эксперт рекомендовала включать каши в рацион ежедневно. При этом необходимо выбирать цельнозерновую крупу, у которой не очищен верхний слой. Обычно такие каши варятся 20 минут и более.

«А вот манка и овсянка быстрого приготовления такими не являются. Они принесут мало пользы», — подытожила диетолог.

Ранее врачи рассказали о вредном влиянии дешевых круп на организм. По словам медиков, частое употребление каш может привести к вымыванию кальция из костей.