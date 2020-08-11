Названа причина популярности хита Шуфутинского «Третье сентября»

Москва, 11 августа. Причина популярности песни эстрадного исполнителя Михаила Шуфутинского «Третье сентября» кроется в туманном смысле композиции. Об этом рассказывается в документальном фильме «Ленты.ру» о российской поп-музыке 1990-х годов.

Будущий хит появился на свет, когда Шуфутинскому было 45 лет. Автором музыки стал продюсер и композитор Игорь Крутой, а стихи написал известный музыкант Игорь Николаев.

Впервые Шуфутинский исполнил «Третье сентября» в 1993 году, однако популярность композиция обрела только год спустя. Кроме того, в 1994 году трек вошел в альбом «Гуляй, душа». С тех пор обеспеченные жители России начали устраивать 3 сентября различные мероприятия и приглашать Шуфутинского исполнить хит.

«Певец не раскрывает имен заказчиков, но признается, что за известную дату идут битвы между организаторами корпоративов», — говорится в фильме «Ленты.ру».

Причина такой популярности «Третьего сентября» довольно проста — смысл стихов оказался настолько неясным, что практически каждый слушатель смог отыскать в песне отклики собственных переживаний. Кроме того, хит остается известным даже через 27 лет, поскольку «Третье сентября» давно превратилось в мем. Каждый год в третий день осени соцсети заполняются шутками про Шуфутинского, перевернутый календарь и горящие рябины.

Ранее Игорь Николаев объяснил значение даты в песне «Третье сентября». По словам композитора, эта строчка просто хорошо легла на музыку.