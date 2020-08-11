Глава ВОЗ заявил о «ростках надежды» в борьбе с коронавирусом

Женева, 11 августа. Несмотря на то, что в мире зафиксировано около 20 млн случаев заражения COVID-19, а количество смертей приблизилось к 750 тыс., в борьбе с пандемией коронавируса есть «ростки надежды». Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», — приводит слова Гебрейесуса пресс-служба ВОЗ.

Он призвал брать пример в борьбе с коронавирусом с таких государств, как Новая Зеландия, Руанда и некоторых стран в Карибском море, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе. Также Гебрейесус призвал мировых лидеров действовать, а граждан — ответственно соблюдать карантинные меры.

«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», — резюмировал глава ВОЗ.

В июле Тедрос Аданом Гебрейесус озвучил четыре сценария развития пандемии. По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции вызывает серьезную обеспокоенность у специалистов ВОЗ. Он подчеркнул, что властям европейских стран удалось взять ситуацию под контроль благодаря введению ограничительных мер.