Турция установила новые правила для въезжающих в страну туристов

Анкара, 11 августа. Для въезжающих на территорию Турции туристов в связи с пандемией коронавируса введены новые правила, сообщается на сайте посольства РФ в республике.

Туристы во время полета должны в обязательном порядке заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, название принимающего туроператора и контактные данные, наименование отеля. Сдать анкету следует в аэропорту во время паспортного контроля. Сведения вносятся в базу данных МВД Турции, чтобы можно было найти тех, кто летел в страну в пределах двух рядов от кресла больного COVID-19, если такой окажется на борту.

Кроме того, на рейсах по требованию турецкой стороны введены ограничения на провоз ручной клади. Теперь в салон можно пронести мужские портфели, женские сумочки, чехлы для ноутбуков, пакеты с товарами из Duty Free, детские сумки, фотоаппараты, музыкальные инструменты и ювелирные изделия. Другие вещи должны без взимания дополнительной платы сдаваться в багаж, уточнили в АТОР.

Из-за обязательного ношения масок авиакомпании отказались от бортпитания во время полета. Пассажирам будет предоставляться лишь бутилированная вода. У прилетающих проверяют температуру. Если она превышает отметку в 37,8 градуса при первом и повторном измерении, туристу бесплатно сделают тест на коронавирус (ПЦР). В случае отрицательного результата он сможет покинуть аэропорт в сопровождении гида.

В Турции продолжают действовать предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях. Всем отдыхающим представители турфирм должны выдать индивидуальные пакеты масками и дезинфицирующими средствами и информировать о мерах по соблюдению режима в городе и в отеле.

Ранее эпидемиолог Василий Колташов заявил, что у граждан РФ уже исчезает желание посещать турецкие пляжи, они выбирают внутренний туризм.