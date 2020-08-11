Британцы выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории

Лондон, 11 августа. Читатели британского еженедельника RadioTimes выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории. Кинолюбители признали актера Шона Коннери самым выдающимся «агентом 007».

В опросе поучаствовали более 14 тыс. человек. В первом раунде Коннери обошел действующего Джеймса Бонда Дэниела Крейга (56% голосов против 43%). Во втором раунде англичанин Пирс Броснан победил австралийского актера Джорджа Лэзенби (76% голосов против 24%). Третий тур был самым неожиданным, так как Роджер Мур проиграл своему преемнику Тимоти Далтону (41% голосов против 49%).

Таким образом Шон Коннери, Пирс Броснан и Тимоти Далтон оказались в финале. Победителем вышел Коннери, набрав 44% голосов.

Напомним, Шон Коннери стал первым Джеймсом Бондом в кино. Он сыграл в пяти фильмах «бондианы»: «Доктор Ноу» (1962), «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965) и «Живешь только дважды» (1967).

Ранее журнал Empire провел опрос среди своих читателей, чтобы узнать «50 величайших героев кино всех времен». Первую строчку рейтинга занял Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда. Второе место заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой», которую сыграла Сигурни Уивер. «Бронза» досталось Железному человеку в исполнении Роберта Дауни-младшего. Также в топ-10 вошли Капитан Америка, Люк Скайуокер, Бэтмен, Лея Органа, Джеймс Бонд, Супермен и Черная пантера.