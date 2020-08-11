Пушков объяснил, почему ФРГ борется с Вашингтоном за «Северный поток — 2»

Москва, 11 августа. Борьба ФРГ и США за «Северный поток — 2» является беспрецедентной ситуацией, и Германия в этом вопросе защищает, прежде всего, саму себя. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Никогда еще Соединенные Штаты и ФРГ не входили в конфликт такой остроты и глубины», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, решение Вашингтона о выводе более десяти тысяч военнослужащих с территории Германии является показателем охлаждения отношений президента США Дональда Тампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Член Совфеда напомнил, что США угрожают санкциями не только немецкому бизнесу, но и государственным структурам, в Берлине при этом призывают к ответным санкциям. Сенатор подчеркнул, что у Германии есть причины бороться с США за «Северный поток — 2».

«Во-первых, немецкими фирмами вложены миллиарды долларов в этот проект», — цитирует Пушкова «Российская газета».

Еще одна причина, по словам Пушкова, это роль одного из важнейших европейских газораспределительных центров, которую ФРГ получит благодаря «Северному потоку — 2».

«В-третьих, Германия очень устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, который демонстрируют и сам Трамп, и госсекретарь Помпео, и бывший посол США в Берлине Гренелл», — заявил член Совфеда.

Пушков уверен, что Берлин не будет отступать в данном вопросе, поскольку сейчас ФРГ, претендующая на неформальное лидерство в ЕС, должна показать характер. Кроме того, по словам сенатора, немцы понимают, что не смогут вернуть «Северный поток — 2», если сейчас откажутся от этого проекта.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин рассказал в беседе с изданием «Экономика сегодня», что «Северный поток — 2» для Германии является не только экономическим, но и статусным проектом, поскольку речь идет о репутации ФРГ как надежного и предсказуемого партнера.