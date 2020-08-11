Стало известно, что мешает коронавирусу проникать в организм

Москва, 11 августа. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с «Российской газетой» объяснил, чем обусловлена различная тяжесть протекания заболевания коронавирусом у пациентов.

По его словам, реакция организма на коронавирус и тяжесть протекания заболевания, могут зависеть от индивидуальных генетических особенностей человеческого организма.

«В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами», — говорит Лебедев.

В частности, стало известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. По словам эксперта, реакция на коронавирус также может зависеть от различий в лейкоцитарных генах HLA.

«Исследования продолжаются, и нас ждет еще очень много открытий, связанных с новым коронавирусом», — резюмировал специалист.

Ранее ученые из турецкого университета Гази отмечали, что вредные выбросы, курение и ожирение усиливают выработку фермента ACE2 в организме, что осложняет протекание COVID-19. В результате вирус может быстрее размножаться, а также распространяться в легких и других органах пациента. Это усугубляет течение болезни и повышает вероятность летального исхода.