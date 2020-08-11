Мария Кожевникова раскрыла секрет своего похудения

Москва, 11 августа. Актриса, многодетная мать и бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своих секретах похудения.

Артистка ранее рассказывала, что набирала больше 30 кг во время каждой беременности, и мучительно долго приводила себя в порядок после этого. Поэтому ее можно смело называть экспертом в сфере похудения.

Кожевникова пожаловалась, что ей часто приходится читать «всякий бред» про свое похудение. Подобным материалам артистка призвала не верить. Главным средством для похудения актриса назвала спорт, но артистка раскрыла и другой секрет своего похудения.

«Главное — это спорт (я сейчас подсела на скандинавскую ходьбу), контроль пищи и время ее употребления. Единственное, что я использую дополнительно — это природное средство гриб чага. Он разгоняет обмен веществ, что положительно сказывается на борьбе с весом, укрепляет иммунитет и, что для меня крайне важно, нормализует сон, успокаивая и укрепляя нервную систему. Я просто завариваю вместе с травяным чаем и больше ничего!» — цитирует Кожевникову портал «7дней.ru».

Ранее сообщалось, что Кожевникова оконфузилась на отдыхе в Подмосковье. Артистка опубликовала в Instagram ролик из бассейна, на котором плавает в соломенной шляпе и желает своим подписчикам «доброго утра». В какой-то момент она подплывает к системе очистки воды, которая засосала ее кожу, издавая характерные хлюпающие звуки.

Кожевникова не выдержала такого конфуза и заявила, что это не от нее исходят странные звуки. Она долго смеялась на камеру.