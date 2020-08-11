Жена внука Пугачевой напугала подписчиков «болезненной худобой»

Москва, 11 августа. Модель Алена Краснова, жена старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, славится хорошей фигурой. Однако ее недавние фотографии, опубликованные в Instagram, напугали ее подписчиков.

«Цвет или ч/б?» — спросила у своих поклонников модель, показал две одинаковые фотографии в разной обработке.

Однако подписчики жены внука Пугачевой обратили внимание не на обработку фото, а на стройную фигуру девушки. Некоторые были буквально напуганы «болезненной худобой» Алены.

«Очень нравится Алена, но это фото без пяти минут дистрофия. Это уже перебор. Фото неудачное», — комментирует ninaaaaa1956. «Красивая Аленушка, но тазовыми костями уже можно салаты на кухне нарезать», — отмечает groznyi.serb. «Алена, вы очень красивая, но, по-моему, от анорексии — один шаг! Надо кушать! Вы посмотрите, у вас тазобедренные кости уже оголяются!» — написала chiaraluci20.

Краснова отреагировала на последнее сообщение подписчицы.

«Странно, что здоровое тело у вас ассоциируется с «в шаге от анорексии» к слову тазобедренные кости у меня «оголяются» в любом весе, и в 56 и в 47, у всех разное строение тела», — ответила модель.

Ранее Алена Краснова показала фотографии с откровенной фотосессии. Модель отметила, что она не публикует снимки подобного рода, однако решила отступить от своих принципов «ради искусства». На кадрах девушка на фоне сада позирует в одних трусах, интимные места Краснова прикрывает широкополой соломенной шляпой.