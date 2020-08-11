Клещей-переносчиков смертельного вируса обнаружили в России

Москва, 11 августа. Клещи-переносчики выявленной в КНР новой вирусной инфекции SFTS распространены на Дальнем Востоке в России, но вирус в них на российской территории пока не нашли. Об этом заявил вирусолог Михаил Щелканов.

«Эти клещи обитают на территории нашей страны, но вирус в них мы не нашли. Может, потому что недостаточно искали», — цитирует Щелканова газета «Известия».

По словам специалиста, ареал клещей существенно уточнен, и он оказался гораздо шире предполагавшегося.

Патоген не относится к респираторным инфекциям и не может получить широкого распространения. Однако летальность от SFTS достигает 30%, что говорит о серьезной опасности болезни.

В научной статье «К вопросу о северной границе ареала и хозяевах клеща Haemaphysalis longicornis в Приморском крае» говорится, что кормителями клещей могут оказаться барсуки, азиатские бурундуки, амурские лесные коты, гималайские медведи, пятнистые олени, лошади, собаки и крупный рогатый скот. Также клещей находят у леопардов.

Вспышку вызванной вирусом Хуаянгшань острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом зафиксировали в Китае. SFTS вызывает тяжелую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Летальность в Китае на данный момент составляет 11,6%.

Ранее доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин заявил, что вирус SFTS оказался менее опасным, чем коронавирус или грипп.