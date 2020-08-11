В Германии считают, что НАТО превращает Европу в цель для ядерного удара

Берлин, 11 августа. После развала СССР необходимость в НАТО отпала, однако вместо самороспуска Альянс продолжил расширение на восток, пишет немецкое издание Contra Magazin.

Автор статьи отмечает, что НАТО с целью окружения России взяла в свои ряды не только страны Варшавского договора, но и бывшие советские республики, тем самым превратив Европу в цель для ядерного удара.

В материале приводится цитата Дуайта Эйзенхауэра, который в 1951 стал первым в истории главнокомандующим силами НАТО в Европе.

«Если через 10 лет все американские войска, которые находятся в Европе для обеспечения национальной обороны, не вернутся в США, это станет провалом всего проекта», — говорил тогда будущий президент Соединенных Штатов.

Как констатирует Contra Magazin, проект действительно провалился. С того момента прошло уже 70 лет и Советского Союза давно нет, но американские солдаты так и остались в Европе. Действие Варшавского договора прекратилось в 1991 году, после чего США заняли это пространство для расширения НАТО и переброски войск к российским границам.

Автор материала пишет, что сейчас самое подходящее время для роспуска НАТО, так как в ней отпала необходимость. По его мнению, деятельность Альянса не несет Европе никакой пользы, а лишь превращает ее в цель для ядерного удара в случае войны с Россией.

Ранее политический аналитик Владимир Брутер в комментарии Федеральному агентству новостей отмечал, что если Джо Байден станет следующим президентом США, то он займется «удушением Европы». Брутер подчеркнул, что когда кто-то отрывается от программы Вашингтона и это происходит достаточно длительное время, то США всех строят к ногтю. Также политолог считает, что США никогда не вернутся в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).