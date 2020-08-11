NI рассказал о «троянском коне» для США в Прибалтике

Москва, 11 августа. Политолог, аналитик американского издания The National Interest Харви М. Сапольский считает, что США не следует бряцать оружием и оказывать продвигающим антироссийскую повестку европейским странам военную поддержку.

Автор напомнил об официальном предложении Латвии принять и оплатить дислокацию военных США, которых по приказу американского лидера Дональда Трампа должны вывести из Германии. Советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что этот контингент должен быть передислоцирован таким образом, чтобы предотвратить возможную российскую агрессию.

По словам Сапольского, подобные высказывания являются музыкой для латвийских ушей, так как Рига давно копит обиды на Москву. Поэтому неудивительно, что узнав о намерении США передислоцировать свои войска, Латвия поспешила предложить оплату некоторых расходов.

Вероятно, этому примеру последуют и другие страны. «Свою увертюру на эту тему» уже представила Польша, рассказал автор NI. Но, по мнению Сапольского, переброска войск США на передний европейский рубеж станет ошибкой.

«Соединенным Штатам не выгодно вклиниваться между союзниками и Россией. Тем самым США рискуют быть втянутыми в любую войну», — пишет Сапольский.

Американская стратегия оставаться позади союзников хорошо сработала во время Первой и Второй мировых войн, считает эксперт. Этой политике он предлагает США придерживаться и сейчас. По мнению политолога, объединенная в ЕС Европа вполне может позаботиться о себе и без помощи Вашингтона.

«Соединенным Штатам нет нужды защищать Европу от русских. Европейцы богаты, многочисленны и вполне способны сами постоять за себя. Латвия и другие прибалтийские государства не могут в одиночку сдерживать Россию, но они может обратиться за поддержкой в Евросоюз. Иными словами, латыши могут это сделать, если США не сделают это за них», — цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Сапольский называет предложение Риги о размещении американских войск своего рода «троянским конем» для США, так как излишнее усердие оказывающей военную поддержку союзникам Америки, может втянуть Вашингтон в ненужный ему конфликт.

Сапольский называет предложение Риги о размещении американских войск в Прибалтике своего рода «троянским конем» для США, так как излишнее усердие оказывающей военную поддержку союзникам Америки, может втянуть Вашингтон в ненужный ему конфликт.

Ранее первый заместитель комитета Государственной думы по обороне и безопасности Александр Шерин заявил, что самое уязвимое — и, одновременно с этим, самое сильное место у Прибалтики — это ее крошечная территория.