Трамп заявил об окончании Второй мировой войны из-за пандемии «испанки»

Вашингтон, 11 августа. Пандемия испанского гриппа (продолжалась с 1918 по 1920 год), вероятно, положила конец Второй мировой войне (1939-1945). Такую ошибку допустил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Журналисты спросили Трампа: «Если бы 160 тыс. американцев умерли (примерно столько жителей США умерли от COVID-19) во время президентства Барака Обамы, то вы бы потребовали его отставки?».

Президент ответил, что не стал бы требовать его отставку, так как действующие власти сделали все возможное, чтобы в стране «не было от 1,5 до 2 млн умерших».

«Говорят, что самое похожее было в 1917 году, верно? Великая пандемия. Она, безусловно, была ужасной — потери составили примерно от 50 млн до 100 млн человек — вероятно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация», — заявил Трамп.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечала, что интенсивность и скорость распространения пандемии гриппа в 1918 году были почти невообразимыми. Тогда гриппом были инфицированы около 550 млн человек, что составляло треть населения планеты. Число жертв «испанки» (более 50 млн человек) превысило число погибших в Первой мировой войне (17 млн человек).

На днях сообщалось, что Дональд Трамп покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса от журналистки CBS News. Корреспондент попыталась уличить Трампа во лжи после его слов о проекте «Выбор ветеранов». Президент хотел передать слово другому журналисту, но корреспондент CBS News начала его перебивать. После этого раздраженный Трамп ушел с пресс-конференции.