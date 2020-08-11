Названы улучшающие настроение продукты

Москва, 11 августа. За настроение человека отвечают мозг и эндокринная система, чтобы улучшить настрой, необходимо стимулировать одну из этих частей организма. Сделать это можно разными способами, но самый простой – через еду. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.

Есть ряд продуктов, которые могут поднять настроение. Например, жирные сорта рыбы. Они содержат йод, поэтому улучшают тонус и концентрацию. Нейропсихолог отмечает, что морская капуста также обладает схожими свойствами.

«В ней есть весь спектр витаминов, которые отвечают за работу надпочечников, а те, в свою очередь, влияют на выработку адреналина и норадреналина, а они задают тонус и поддерживают работоспособность», — говорит Хвингия.

Также она напомнила о пользе орехов. По ее словам, наиболее «действенными» являются грецкие и фисташковые. Ирина Хвингия отметила, что для повышения настроения достаточно регулярно употреблять 50 граммов орехов в сутки.

При этом существуют продукты, которые могут испортить настроение.

«Вредно злоупотреблять кофеином и таурином. Продукты, которые точно являются вредителями – это энергетические напитки. Одна такая банка равна примерно десяти чашкам кофе по содержанию таурина», — говорит специалист в интервью радио Sputnik.

Нейропсихолог объяснила, что после выпитого энергетика сперва наблюдается энергетический подъем, но спустя время идет резкое падение и состояние становится еще хуже, чем было изначально.

Ранее эксперты назвали продукты, которые позволяют быстро избавиться от беспокойства и тревоги. Первым в списке идет шоколад, оказывающий прямое влияние на выработку серотонина и дофамина. Далее — бананы, в которых содержится триптофан, способствующий выработке сератонина и мелатонина. Голубика и черника понижают уровень гормона стресса кортизола в крови и оказывают благотворное влияние на иммунитет.