Создатели Cyberpunk 2077 раскрыли три сценария видеоигры

Варшава, 11 августа. Разработчики Cyberpunk 2077 из компании CD Projekt RED во время второй презентации Night City Wire рассказали о подробностях геймплея и сюжете видеоигры. Трансляция велась в сервисе Twitch.

В ходе презентации зрителям рассказали о трех сценариях игры и вариантах предыстории главного героя. Игроки смогут поиграть за Дитя улиц, представителя крупной корпорации (Корп) или Кочевника. Каждый из персонажей будет иметь специфичные связи, которые будут полезны по мере развития истории, маршруты продвижения во время миссий и различные возможности. С выбором персонажа будет напрямую связано развитие сюжета.

Кроме того, разработчики раскрыли информацию об огнестрельном оружии в игре. Его в Cyberpunk 2077 разделили на три категории: смарт-оружие, техническое и силовое. Все типы будут иметь различную редкость и дадут игроку возможность модифицировать и программировать «ствол». Также игроки смогут использовать киберпротезы и оружие ближнего боя, например, тепловые катаны, сообщает «Ридус».

Cyberpunk 2077 — это компьютерная игра в жанре Action/RPG, действие которой разворачивается в недалеком будущем в вымышленном городе Найт-Сити. В Cyberpunk 2077 разворачивается борьба между различными преступными группировками. Сюжет игры строится вокруг персонажа по имени Ви.

Ранее сыгравший одного из персонажей видеоигры актер Киану Ривз заявлял, что Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля, сообщает RT. Однако позже создатели перенесли релиз на 19 ноября.