Россиян призвали не надеяться на отдых в ЕС до конца лета

Москва, 11 августа. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов посоветовал россиянам не рассчитывать на отдых в Европе до конца этого лета.

«Не хотелось бы никого расстраивать, но, боюсь, летний сезон успеет пройти, прежде чем появится такая практическая возможность», — приводит его слова РИА Новости.

До этого в Брюсселе согласовали перечень государств, граждане которых могут въехать на территорию ЕС. После последнего обновления в список вошло еще десять стран, однако России среди них нет. Также Евросоюз вычеркнул из перечня ранее включенное Марокко. Данные списки формируются исходя из данных о распространении коронавируса в стране, а также мер, которые предпринимаются властями для урегулирования ситуации с пандемией.

Ранее сообщалось, что два европейских государства готовы начать принимать россиян в августе — Хорватия и Мальта. Согласно информации «Вестника АТОР», Финляндия откроет границы с Россией не раньше 25 августа.

Недавно стало известно, что венгерский лоукостер Wizz Air с 19 августа планирует возобновить регулярное воздушное сообщение между Петербургом и Лондоном. Предполагается, что авиарейсы будут выполняться до четырех раз в неделю.