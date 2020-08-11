Названы места, в которых опасно расплачиваться банковской картой

Москва, 11 августа. Расплачиваться банковской картой в последнее время стало гораздо безопаснее — распространение чиповых карт почти уничтожило индустрию скимминга. Однако до сих пор остается место, где данные карт остаются под угрозой. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По словам специалиста, опасным местом для банковских карт остается Интернет, где их данные могут подвергнуться фишингу.

«Нередко встречаются сайты-подделки, через которые под видом оплаты товара совершаются денежные переводы в пользу мошенников. Такие сайты оплат почти всегда похожи на оригинальные, а скорость появления новых сервисов в Интернете делает определение легитимности ресурса все более сложной задачей», — комментирует эксперт.

Сизов советует придерживаться ряда простых правил, чтобы не стать жертвой злоумышленников в Сети. Он рекомендует завести карту с отдельным счетом для покупок в Интернете, на которой будет храниться ограниченная сумма денег. Эксперт призвал воздержаться от покупок на сайтах с плохой репутацией и напомнил, что никому нельзя сообщать свои персональные данные.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин рассказал, как распознать мошенника в сервисах частных объявлений. Он отметил, что на таких ресурсах распространены мошенничество с доставкой и с банковскими картами. У жертв есть шанс вернуть свои средства, однако с точки зрения уголовного права обманы на электронных площадках очень трудно доказать.