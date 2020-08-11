Психиатр рассказал, когда полезно «проораться»

Москва, 11 августа. Проораться или прокричаться — эффективный способ снять эмоциональный пик. Психиатр Юрий Вяльба в интервью радио Sputnik объяснил, когда и как это уместно делать.

Как отмечает специалист, если кричать правильно и в нужный момент, то это поможет решить часть внутренних проблем.

«Кричать можно в лесу или в квартире, но так, чтобы это было безопасно для окружающих. С помощью крика можно снять напряжение — эмоциональная энергия не идет внутрь человека, не разрушает его в психическом плане», — отметил в интервью радио Sputnik Юрий Вяльба.

Он подчеркнул, что крик не решит глобальных проблем, однако может помочь в моменты сильного эмоционального напряжения. Помимо выбора места и времени для крика необходимо выбрать удачную цель. Психиатр говорит, что если кричать на подчиненных или коллег, то это лишь усугубит ситуацию. Он советует кричать наедине с самим собой.

«Психотерапевт может попросить вас покричать и проорать на какую-то обиду. Это всегда снижает напряжение и действует в лучшую сторону для человека», — резюмировал специалист.

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