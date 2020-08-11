Подсчитаны расходы родителей на подготовку ребенка к школе

Москва, 11 августа. Аналитический центр сервиса для размещения объявлений «Авито» подсчитал расходы на подготовку ребенка к школе — набор из ранца, пенала, школьной и спортивной формы в среднем обойдется родителям в 3 180 рублей.

В среднем ранец стоит порядка 1 150 рублей, школьная форма — 1 060 рублей. В августе эти предметы выросли в цене на 3% и 7% соответственно. Спортивная форма в среднем стоит 640 рублей, пенал — 330 рублей.

«Расширенный» набор для учебы, который включает предметы на случай дистанционного обучения, в среднем будет стоить чуть более 20 тысяч рублей.

«В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло — важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года — год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей», — цитирует представителей сервиса РИА Новости.

Дороже всего, по оценке компании, сборы в школу будут стоить родителям из Казани. Им придется потратить на полный комплект для онлайн и офлайн форм обучения более 32 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде стоимость полного набора оценивается в 26 тысяч рублей, в Москве — в 24 тысячи рублей.

Наиболее бюджетной подготовка к школе окажется в Тольятти, где полный комплект для обучения можно приобрести за 16 тысяч рублей. В Ульяновске и Саратове такой набор обойдется в 17,6 тысячи рублей. Среди крупных городов стоимость школьных товаров за год сильнее всего выросла в Волгограде (+20%), снизилась — в Ижевске (-9%).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору , Минпросвещения и МЧС с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации проверить готовность образовательных организаций к предстоящему учебному году, сообщает RT. Ведомства должны будут до 28 августа предоставить информацию.