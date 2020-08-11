В ПФР назвали ошибки родителей при оформлении выплат на детей

Москва, 11 августа. Выплаты по 5 и 10 тыс. рублей получили уже более 98% семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин объяснил, чем вызван отказ оформления выплат некоторым родителям.

Он подчеркнул, что почти все обратившиеся за выплатами родители в итоге их благополучно получили. Случаи, когда граждане не могли оформить выплату, чаще всего возникали из-за вмешательства человеческого фактора, передает «Российская газета».

«Были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате ПФР деньги переводил, а банк их возвращал», — объяснил председатель правления фонда.

Также он отметил, что некоторые граждане вместо банковского счета указывали счет онлайн-кошелька, что тоже неправильно.

По его словам, впервые опробованной автоматизированной системе удалось доказать свою эффективность. Пособия начислялись по одному заявлению, которое можно подать дистанционно. Глава ПФР говорит, что в будущем фонд намерен отказаться от большинства бюрократических процедур и бумажной волокиты.

«Наша главная цель — минимизировать хождение людей по инстанциям», — резюмировал глава Топилин.

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Как сообщается, эту инициативу уже поддержали в Госдуме и Общественной палате.