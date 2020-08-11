«Почта России» хочет создать собственную авиакомпанию

Москва, 11 августа. «Почта России» рассматривает возможность создания собственной авиакомпании.

Контракт на разработку соответствующих предложений за 48 миллионов рублей заключен с консалтинговой компанией SBS Consulting. Согласно техническому заданию закупки, исполнитель к 1 сентября проанализирует отечественный и зарубежный рынки авиационных грузоперевозок, сравнит российские и иностранные грузовые самолеты, а также разработает финансово-экономическое обоснование создания авиакомпании.

Парк нового авиаперевозчика хотят преимущественно комплектовать отечественными самолетами, однако использование иностранных воздушных судов в перспективе рассматривается. В пресс-службе «Почты России» отметили, что окончательное решение пока не принято, в госкомпании взвешивают плюсы и минусы.

«Собственная авиакомпания в противовес партнерству с эксплуатантом в теории способна повысить контроль над авиационной логистикой, а именно скоростью и точностью доставки. Однако есть удаленные регионы, где эксплуатация собственных бортов экономически нецелесообразна», — цитирует пресс-службу «Почты России» «Коммерсантъ».

В настоящее время в собственности у компании есть два грузовых самолета Ту-204С. Гендиректор компании Максим Акимов в июле отмечал, что парк планируется увеличить на семь самолетов как минимум.

Весной авиаперевозки попали в список наиболее пострадавших в условиях эпидемии коронавируса отраслей экономики, который составило Правительства РФ, сообщает газета «Известия». Также в перечень была включена аэропортовая деятельность.