В Госдепе США порадовались высылке российских дипломатов из Словакии

Вашингтон, 11 августа. Вашингтон положительно оценил высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом сообщила у себя в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«США приветствуют принятые Словакией меры для защиты своего суверенитета от угрозы со стороны иностранных злоумышленников», — пишет Ортэгус.

Напомним, Министерство иностранных дел Словакии 10 августа подтвердило, что власти республики высылают трех сотрудников посольства РФ в Братиславе из-за подозрений в шпионаже. Согласно информации словацких СМИ, речь идет о трех сотрудниках российских спецслужб. В посольстве России обвинения пока не прокомментировали.

В российском МИД заявили, что Москва зеркально ответит на действия Братиславы, передает RT.