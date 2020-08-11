Россиянам разъяснили порядок перевода на удаленку

Москва, 11 августа. Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Журналисты поинтересовались у представителя ведомства, возможен ли перевод работников на удаленную работу, если это не оговаривалось ранее трудовым договором.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Как уточнили в ведомстве, для этого работодателю необходимо издать соответствующий приказ, в котором бы указывались условия работы.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», — добавили в Минтруда.

Ранее сообщалось, что рабочая группа, готовящая законопроект о дистанционной занятости ко второму чтению в Госдуме, рассматривает возможность сохранения выплаты северных надбавок, составляющие до 100% от зарплаты, на сотрудников, которые работают удаленно.

По словам члена комиссии, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Федора Прокопова, сейчас данный вопрос никак не урегулирован ни в текущем законодательстве, ни в законопроекте. Предстоит определиться, как стоит начислять северные надбавки: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник.