Российские банки отказали в льготах клиентам с коронавирусом

Москва, 11 августа. Переболевшие коронавирусом граждане, которым нужны деньги на лечение или реабилитацию, не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности, сообщают «Известия».

Представители банков и страховых компаний подтвердили, что бизнес добровольно не будет вводить подобные льготы. В общей сложности «Известия» опросили 30 крупных банков, лидеров страхового рынка и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), готовы ли они предоставить льготы переболевшим коронавирусом клиентам, которые нуждаются в деньгах на лечение или реабилитацию.

Банкам был задан вопрос о возможности забрать срочный депозит раньше срока без потери доходности. У страховых компаний спросили о соответствующих срочных продуктах, а у НПФ — о пенсионных накоплениях. Большая часть компаний и организаций проигнорировала вопрос, другие заявили об отсутствии таких планов.

При этом в Центробанке РФ напомнили о рекомендации предоставлять кредитные каникулы всем гражданам, которые переболели COVID-19. Как отметили в ЦБ, большинство банков при пересмотре графика платежей идут навстречу перенесшим коронавирус россиянам.

Ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев отмечал, что программа льготной ипотеки оказалась очень востребованной у россиян. В рамках программы до 1 ноября 2020 года можно получить ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до 6 млн рублей (до 12 млн в Москве и Петербурге). Якушев заявил, что вопрос продления программы будет рассмотрен правительством по итогам III-го квартала.