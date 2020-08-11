Соловьев указал на «ошибку Януковича» в действиях Лукашенко

Москва, 11 августа. Телеведущий Владимир Соловьев сравнил беспорядки в Минске с Майданом на Украине в 2014 году. По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время предвыборной кампании действовал, как и экс-президент Украины Виктор Янукович. Однако последнему, в отличие от белорусского лидера, не хватило силы, чтобы разогнать Майдан.

«То, что сейчас происходит в Белоруссии, это Украина-2014, если бы у Януковича были яйца. Я не говорю «хорошо» или «плохо». Я последний человек в мире, который будет заступаться за Лукашенко или делать вид, что отношусь к нему с большой симпатией», — цитирует Соловьева «ПолитНавигатор».

Свое отношение к президенту Белоруссии телеведущий объяснил тем, что днем ранее в стране вновь не показали по телевидению его программу. Кроме того, по мнению Соловьева, «Лукашенко заигрывал и заигрывает с Зеленским».

«Это именно Гордону Лукашенко дал интервью после того, как задержал 33 наших ребят. Именно Лукашенко взял в заложники российских журналистов и вытворял черт-те что с ними целый день!» — подчеркнул он, добавив, что Лукашенко сам виноват в сложившейся ситуации.

Параллель с Януковичем Соловьев провел по той причине, что, по его словам, в преддверии выборов Лукашенко разыгрывал антироссийскую карту, как это делал экс-президент Украины Виктор Янукович, «который тоже метался — то в Европу, то Россия плохая».

«Гражданину Януковичу этот поворот стоил должности, теперь этим путем пошел гражданин Лукашенко», — отметил Соловьев.

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Белоруссии завершились победой Лукашенко, для которого это будет уже шестой президентский срок. Несогласные с результатами голосования вышли на акции протеста. Вечером, по данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи человек.

В понедельник вечером протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске погиб один из участников беспорядков. По данным милиции, он пытался бросить в правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось в его руке.