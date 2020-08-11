Смарт-часы могут выявить коронавирус у владельца

Москва, 11 августа. Информацию смарт-часов и умных браслетов можно использовать для раннего диагностирования коронавируса. К такому выводу пришли американские ученые после эксперимента с участием 5 тыс. добровольцев, передают «Известия».

«Отслеживались три показателя: пульс в состоянии покоя, частота сердечных сокращений, приходящаяся на один шаг при ходьбе, а также продолжительность сна», — говорят исследователи.

Итоги анализа показали, что у 85% зараженных коронавирусом добровольцев наблюдалось увеличение данных показателей до появления первых симптомов, сообщают «Известия».

В ходе исследования ученые также выявили у некоторых инфицированных признаки перенесенного стресса, после которого пациенты впервые почувствовали недомогание. Данный признак может свидетельствовать о том, что существует связь между уровнем психологической нагрузки и формой проявления коронавируса у человека.

По мнению исследователей, мониторинг показателей организма с помощью умных часов может быть даже более точным методом, чем классический ПЦР-тест.

Ранее итальянским ученым удалось доказать эффективность ультрафиолетового излучения в борьбе с коронавирусом. Исследователи использовали три концентрации вируса, все виды они подвергли различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — УФ-С. Оказалось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах в течение нескольких секунд инактивирует вирус.