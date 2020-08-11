Самая красивая женщина в мире показала откровенное фото без лифчика

Нью-Йорк, 11 августа. Американская супермодель Белла Хадид, которая ранее была признана самой красивой девушкой в мире, опубликовала в Instagram снимки с откровенной фотосессии.

На кадрах 23-летняя модель позирует в Нью-Йоркской студии у окна. Хадид одета в белую футболку, завязанную узлом под грудью и обнажающую ее тело. На снимке видно, что под футболкой модели нет нижнего белья.

Поклонники оценили стильную фотосессию модели, которая набрала более 1 млн лайков. Они оставили множество восторженных комментариев.

Белла Хадид не в первый раз публикует фото без нижнего белья. На одном из кадров модель предстала без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов. Ткань просвечивает так, что едва видно грудь. На ней также был золотой браслет и колье.

До этого она делилась снимками, которые были сделаны во время посещения СПА-центра. На одном из фото Хадид сфотографировала свое отражение в зеркале топлес, прикрывая грудь рукой. На другом снимке она запечатлена в полотенце без бюстгальтера на фоне своего отражения.

Ранее российская актриса Наталья Рудова порадовала своих поклонников новым постом в одной из социальных сетей. Черно-белый снимок удивил фанатов откровенностью — на кадре можно увидеть, как Рудова позирует с голой грудью.