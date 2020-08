Редкую двуглавую ядовитую гадюку сняли на видео в Индии

Нью-Дели, 11 августа. В штате Махараштра, в центральной части Индии нашли двуглавую цепочную гадюку (гадюка Расселла), которую считают одной из самых ядовитых змей на полуострове Индостан. Об этом сообщает Hindustan Times.

Змея составила в длину всего 11 сантиметров. Каждая из голов достигает около двух сантиметров. Рептилию на улице увидел местный житель, он же вызвал спасателей из фонда защиты животных, которые сняли редкую двуглавую ядовитую гадюку на видео.

Специалисты отмечают, что в дикой природе змеи с подобной аномалией редко выживают.

Double danger????????

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.



The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy