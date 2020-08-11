Редкую двуглавую ядовитую гадюку сняли на видео в Индии

Нью-Дели, 11 августа. В штате Махараштра, в центральной части Индии нашли двуглавую цепочную гадюку (гадюка Расселла), которую считают одной из самых ядовитых змей на полуострове Индостан. Об этом сообщает Hindustan Times.

Змея составила в длину всего 11 сантиметров. Каждая из голов достигает около двух сантиметров. Рептилию на улице увидел местный житель, он же вызвал спасателей из фонда защиты животных, которые сняли редкую двуглавую ядовитую гадюку на видео.

Специалисты отмечают, что в дикой природе змеи с подобной аномалией редко выживают.

«Во всем мире и в Индии встречаются разные виды змей с двумя головами. Известно, что некоторые выживают в неволе почти 20 лет. Тем, кто заботился о своем выживании, пришлось поставить барьер между двумя головами, чтобы они не сражались за еду», — отметил основатель зоопарка рептилий и исследовательской станции по герпетологии Madras Crocodile Bank Ромул Уитакер.

Double danger????????

Two headed Russell’s Viper rescued in Maharashtra. Genetic abnormality and hence low survival rates in the wild.



The Russell’s Viper is far more dangerous than most poisonous snakes because it harms you even if you survive the initial bite. pic.twitter.com/ATwEFFjaGy — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 8, 2020

Гадюка Расселла считается самой распространенной и чрезвычайно опасной ядовитой змеей Южной Азии. На этот вид приходится более половины зарегистрированных укусов в этом регионе. В Индии гадюка Расселла входит в так называемую «большую четверку» ядовитых змей, которые кусают человека чаще всего.

Ранее в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас» сообщили, что жительница Подмосковья обнаружила змею в шкафу для одежды в своем доме в деревне Новоселки.

Женщина рассказала, что решила взять вещи из шкафа, но открыв его, была крайне озадачена — на полке лежала змея. Она вызвала спасателей. На прибывших по вызову специалистов змея никак не отреагировала, продолжив неподвижно лежать на полке. Специальным подцепили змею крюком спасатели и вынесли ее из дома. Рептилия оказалась ужом.