Украинские строители залили асфальт в реку

Киев, 11 августа. Асфальтоукладчики в Запорожской области Украины, чтобы упростить себе работу, сбросили лишний асфальт с моста прямо в реку.

Инцидент произошел селе Дмитровка. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. На записи видно, что рабочие «сливают» асфальт с моста в приток реки Обиточная, впадающей в Азовское море.

Как сообщает «Русская весна», видео вызвало широкий резонанс. Однако представитель компании не считает, что его рабочие виноваты. Он заявил, что асфальт в реку не попал. При этом на записи слышен характерный плеск воды.

Представитель подрядной организации выразил мнение, что в производственном процессе «произошел сбой».

После реакции общественности, подрядчику все же пришлось организовать уборку строительных отходов.

В конце июля сообщалось, что житель Херсонской области «закрепостил» выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день. О том, что 30-летний мужчина завел рабов, сообщили двое заробитчан, которым удалось сбежать из трудового плена.

Полиция выяснила, что житель Херсонской области удерживал 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них были две женщины. Рабочие размещались в сарае в непригодных для жизни условиях. Мужчина называл себя бригадиром и сдавал своих подчиненных в аренду местным фермерам. «Пленники» были вынуждены работать под палящим солнцем с 05.00 до наступления сумерек.