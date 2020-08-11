Налог на имущество для многодетных семей в России хотят снизить

Москва, 11 августа. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития с предложением уменьшить размер имущественного налога для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Как сообщается, эту инициативу уже поддержали в Госдуме и Общественной палате.

В настоящий момент многодетные семьи в России получают следующую льготу: из налогооблагаемой базы вычитают кадастровую стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, умноженную на число детей в семье. ОНФ выступил с инициативой поднять этот показатель до 18 кв. м.

«Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей», — приводит газета «Известия» слова автора инициативы, директора координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Ильи Семина.

Как отметили в Минэкономразвития, данный вопрос находится в компетенции Минфина, однако в ведомстве сообщили, что пока данная инициатива к ним на рассмотрение не поступала. Кроме того, в Минфине заявили, что органы муниципальных образований уже получили право устанавливать дополнительные налоговые льготы самостоятельно, включая вычеты для многодетных семей. Из этого следует, что данный вопрос можно решить на уровне органов местного самоуправления.

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