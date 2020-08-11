Российские леса оценили дороже нефти

Москва, 11 августа. Лесные запасы оказались дороже запасов нефти в России, но их стоимость упадет в ближайшие 30 лет. Соответствующие данные приводятся в исследовании компании Boston Consulting Group (BCG).

Аналитики подсчитали среднюю стоимость лесов. Главным из влияющих на нее факторов эксперты посчитали способность противодействовать глобальному потеплению и регулировать климат. На него в мире приходится от 65% до 90% стоимости лесов, в России — от 81% до 96%.

На экологические плюсы для окружающей среды в мире приходится от 2% до 7% стоимости лесов, в России — от 1% до 3%. На коммерческий потенциал (возможные доходы от продажи целлюлозы и бумаги) — от 5% до 20% в мире и от 2% до 8% — в России, на социальную значимость лесов, как источника средств к существованию и места проживания людей — от 2% до 7% в мире и в России.

Исходя из этих факторов, аналитики подсчитали, что общая стоимость лесных запасов в мире составляет от 50 до 150 триллионов долларов, но может снизиться к 2050 году на 30% — в основном из-за растущей температуры и изменения характера землепользования.

Стоимость российских лесов оценили в четыре триллиона долларов. Показатель может снизиться на 10% в ближайшие 30 лет, главным образом из-за низкого контроля за лесовосстановлением, нерациональных вырубок и многочисленных пожаров.

Тем не менее, даже в текущих условиях стоимость лесов в России на 28% превышает совокупную стоимость всех разведанных запасов нефти в стране, говорится в исследовании. Аналитики принимали в расчет текущие цены Европейского торгового союза, которые составляют 27 долларов за тонну углерода, эмиссию которого предотвращают лесные массивы. В то же время аналитики BCG считают, что справедливой цена была бы на отметке 135 долларов за тонну углерода, совокупная стоимость российских лесов при которой составила бы 17 триллионов долларов, что в 5,5 раза больше стоимости всей российской нефти.

Авторы работы полагают, что потенциал российских лесов не реализован до конца.

«Ключ к этому — в развитии отраслей лесной промышленности с более высокой добавленной стоимостью. При этом важно развивать производство не за счет расширения используемой площади леса, а за счет перехода к более эффективным методам — интенсивному лесоводству на уже освоенных территориях и плантационному лесоводству», — цитирует отчет «Лента.ру».

Аналитики считают, что потерю лесов можно остановить, начав использовать их рационально, сажая и восстанавливая, развивая эффективное сельское хозяйство, наращивая вторичную переработку древесины, сокращая потребление мяса и стремясь к производству сои и пальмового масла.

В этом случае возможен переход к модели, при которой леса станут поглощать больше углерода, чем выделять. Снижение их ценности в мире к 2050 году можно будет ограничить 10% вместо прогнозируемых 30%. Чтобы в ближайшие 30 лет нарастить ценность мировых лесов, требуется засадить ими 900 миллионов гектаров, для чего пришлось бы снести многие частные владения, заключают эксперты.

Ранее аналитики Boston Consulting Group подсчитали, что в 2020-2024 годах рост частных состояний в России будет замедляться.