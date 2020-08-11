Волочкова показала вертикальный шпагат у автожира

Москва, 11 августа. Бывшая балерина Анастасия Волочкова вновь продемонстрировала поклонникам свою гибкость, запечатлев шпагат возле автожира.

На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала снимок, на котором она запечатлена в пачке и пуантах на территории аэродрома. Танцовщица сделала вертикальный шпагат у автожира (гибрида самолета и вертолета).

Волочкова поделилась с подписчиками впечатлениями, отметив, что полет на автожире «был незабываемый».

«У меня даже немного аэрофобия пропала благодаря опытному пилоту Михалычу», — написала она в комментарии к снимку.

Отметим, что это уже не первое фото Волочковой с автожиром. На прошлой неделе она повторила трюк голливудского актера Жан-Клод Ван Дамма, сев на шпагат между двумя гиропланами.

Она призналась, что боится летать на самолете, но вместе с пилотом ей было проще преодолеть аэрофобию. Волочкова назвала гиропланы «кузнечиками» и измерила их «мерой своего шпагата».

Ранее Волочкова заявила, что ее свадьба с таинственным возлюбленным может не состояться этой осенью, как было запланировано ранее. По словам звезды, она может не успеть организовать торжество. Причиной переноса или даже отмены церемонии может стать пандемия коронавируса. Балерина опасается, что не успеет подготовиться должным образом, однако пока никаких заявлений она делать не будет. Волочкова добавила, что от нее веет «добротой, теплотой, и сексуальностью», потому что у нее есть мужчина.

Отметим, что балерина до сих пор не раскрыла личность своего возлюбленного.