Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы

Вашингтон, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что другие страны могут вмешаться в процесс голосования по почте в США. С таким заявлением американский президент выступил перед журналистами в Белом доме.

«Когда существует эта система голосования по почте, она очень уязвима, ее могут с легкостью атаковать иностранные государства и, честно говоря, также демократы и республиканцы», — сказал он.

По его словам, правительству США следует «серьезно задуматься» об этом. Трамп также отметил, что почтовые отделения США не оборудованы для таких целей.

Кроме того, он обвинил Демократическую партию во вмешательстве в выборы в США, назвав возможной госизменой слежку администрацией экс-президента США Барака Обамы за его предвыборным штабом в 2016 году.

Американский лидер ранее заявил, что обладает полномочиями, позволяющими ограничить голосование по почте, однако пока он не собирается этого делать. В то же время, он выразил сомнение, что почтовые службы США готовы провести обработку отправления при подобном способе голосования.

Ранее Трамп допустил перенос президентских выборов в США. Как отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, «голосование по почте» в Соединенных Штатах происходило и раньше, когда это было выгодно одной из противоборствующих сторон. Вместе с тем, если выборы президента усилиями администрации действующего главы государства или кого-то еще будут перенесены (например, на год), это не будет означать автоматическое продление полномочий Трампа — 20 января 2021 года он, как и положено, уйдет в отставку, и будет участвовать в выборах как простой гражданин США.