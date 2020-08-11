Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7

Вашингтон, 11 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что непременно бы пригласил президента России Владимира Путина на встречу G7, которую глава Белого дома хочет провести после ноябрьских президентских выборов.

«Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его [Путина] на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — заявил американский президент журналистам.

При этом он добавил, что саммит G7 стоит провести в ноябре, уже после президентских выборов, поскольку, по мнению Трампа, «атмосфера будет лучше после выборов».

РФ ранее была частью формата G8, однако в 2014 году западные страны решили отказать представителям российской стороны в участии в саммитах.

Трамп летом предложил перенести встречу глав государств на сентябрь и пригласить для участия несколько не входящих в состав G7 стран. На саммите, по его мнению, также могут присутствовать Россия, Австралия, Индия и Южная Корея. После этого американские сенаторы представили резолюцию против восстановления Группы восьми с участием России.

Отметим, резолюции Сената США носят рекомендательный характер, с их помощью сенаторы высказывают свое отношение по тому или иному вопросу, в Белом доме имеют право игнорировать подобные документы.