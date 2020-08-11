В России могут увеличить пособие на детей 3-7 лет для малоимущих семей

Москва, 11 августа. Пособие на детей от трех до семи лет для малоимущих семей может быть увеличено со следующего года, сообщают «Известия».

На данный момент пособие составляет половину прожиточного минимума на детей в регионе, в среднем по России – 5,5 тыс. рублей. Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты РФ, этой суммы в ряде случаев недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности. Поэтому министерство рассматривает возможность «дифференциации размеров» выплат в следующем году, передают «Известия».

«Большую часть малоимущих семей составляют многодетные. Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них», — отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко

Однако насколько может измениться размер пособия, в Минтруде не сообщили. Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин отмечал, что если текущих выплат будет не хватать для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно повышение размера пособий до прожиточного минимума, то есть увеличение их в два раза.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в августе некоторые категории россиян получат материальную помощь. На дополнительную помощь, в частности, могут рассчитывать малообеспеченные семьи с детьми-дошкольниками, а также некоторые категории военных. Всего на эти цели правительство РФ выделило Министерству труда и социальной защиты 18,4 млрд рублей.