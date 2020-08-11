Матвиенко рассказал о создании образа Расторгуева в «Любэ»

Москва, 11 августа. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко рассказал о создании образа Николая Расторгуева, солиста группы «Любэ». Об этом он рассказал в очередной части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Матвиенко напомнил, что пригласил Расторгуева в «Любэ» из ВИА «Лейся, песня».

«Николай полностью выпадал из линейки тех мальчиков, которые были популярны в тот момент — Женя Белоусов, Дима Маликов, Андрей Державин… Коля был именно такой, какой он есть. Такой простой русский парень», — говорит продюсер.

Он отмечает, что «Любэ» в те времена на российской эстраде были абсолютно ни на кого не похожи.

«Полураздетые мужики с бицухами. По тем временам это был такой вызов, это смотрелось очень свежо. Наверное, поэтому это осталось так надолго», — говорит Матвиенко.

Напомним, Николай Расторгуев является солистом «Любэ» с момента создания группы в 1989 году. В общей сложности коллектив выпустил 10 альбомов.

Ранее поклонники группы «Любэ» не узнали Николая Расторгуева, который опубликовал фотографию в социальных сетях. Лидеру популярной группы сейчас 63 года. Около 20 лет назад певцу поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность». В 2015 году его несколько раз госпитализировали прямо во время выступлений.