Автомобилист сбил бойца ОМОН в Минске, появилось видео

Минск, 11 августа. В Минске участник беспорядков на автомобиле сбил бойца ОМОН. Видео инцидента опубликовано в Сети.

На записи видно, как силовики перекрыли улицу. Одна из машин поворачивает в сторону силовиков, разворачиваясь на дороге, и сбивает одного из правоохранителей.

От удара мужчина падает на землю, но вскоре сам поднимается. Автомобиль спешно уезжает в обратную сторону, передает «Лента.ру».

В понедельник, во второй день протестов в Белоруссии, МИД страны сообщил о первом погибшем. По данным милиции, мужчина пытался бросить в правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось в его руке.

Ночью стало известно, что протестующие начали забрасывать бойцов ОМОН «коктейлями Молотова» на улице Притыцкого, которая ведет к Пушкинской площади.