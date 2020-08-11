Минобороны намерено внести места воинских захоронений в «Яндекс. Навигатор»

Москва, 11 августа. Места воинских захоронений могут быть внесены в «Яндекс. Навигатор». Соответствующие переговоры с «Яндексом» уже ведет Министерство обороны России, сообщает заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

«У нас был вступительный разговор с компанией «Яндекс» о том, чтобы привязать места захоронения в «Яндекс. Навигатор», — рассказал Таранов в эфире «Радио России».

Он объяснил, что реализация этого проекта позволит облегчить поиск захоронений. По его словам, Министерство обороны планирует сделать доступной для граждан РФ информацию о порядка 90% мест воинских захоронений.

В настоящий момент поисковое движение России насчитывает около 1400 поисковых отрядов и 42 тысяч поисковиков из 82 субъектов РФ. По словам Таранов, за последние два с половиной года были эксгумированы 42 720 воинов и захоронены 42 132. Кроме того, удалось установить личности 2735 из них.

Напомним, что весной Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовных наказаниях для вандалов, которые уничтожают или портят мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. За осквернение сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества — как на территории России, так и за рубежом — будет полагаться уголовное наказание и миллионные штрафы. Ответственность вводится за уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников погибшим при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.