Президент Литвы призвал ЕС задуматься о санкциях против Белоруссии

Вильнюс, 11 августа. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить санкции для представителей властей Белоруссии в ответ на их действия против оппозиции, сообщает Delfi.lt.

«Нам следует со всей серьезностью говорить о санкциях для Белоруссии, поскольку то, что происходит сейчас, даже издалека не напоминает те репрессии, которые режим проводил в последние годы», — заявил Науседа.

По его словам, Вильнюс «не может смотреть на это сквозь пальцы». Он подчеркнул, что сотрудничество Литвы с властями Белоруссии зависит от соблюдения ими прав человека.

Ранее в Сенате США заявили, что белорусские власти должны пересчитать голоса или провести повторные выборы президента. По словам сенатора Роберта Менендеса, если в Белоруссии «продолжится попрание демократических ценностей», то США и Евросоюз могут рассмотреть восстановление санкций против Лукашенко и его окружения.