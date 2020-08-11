Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Вашингтон, 11 августа. Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию с журналистам, а позже сообщил, что около Белого дома произошла стрельба.

В ходе традиционного брифинга для журналистов к президенту подошел сотрудник Секретной службы, и после короткого разговора президент вместе с охраной спешно покинул зал.

«Произошла стрельба за пределами Белого дома, [ситуация] под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», — заявил чуть позже глава Белого дома журналистам.

По его словам, одного человека доставили в больницу, однако пока данных о его состоянии нет. Трамп уточнил, что этот человек был ранен Секретной службой.