Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию из-за стрельбы у Белого дома

Вашингтон, 11 августа. Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию с журналистам, а позже сообщил, что около Белого дома произошла стрельба.

В ходе традиционного брифинга для журналистов к президенту подошел сотрудник Секретной службы, и после короткого разговора президент вместе с охраной спешно покинул зал.

По его словам, одного человека доставили в больницу, однако пока данных о его состоянии нет. Трамп уточнил, что этот человек был ранен Секретной службой.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf