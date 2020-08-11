Протестующие атаковали минский ОМОН «коктейлями Молотова»

Минск, 11 августа. Протестующие на улице Притыцкого в Минске начали кидать в бойцов белорусского ОМОНа «коктейли Молотова». Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Улица Притыцкого расположена вблизи Пушкинской площади, где были происходили столкновения правоохранителей и протестующих. Согласно недавним сообщениям, бойцам ОМОНа удалось оттеснить демонстрантов с Пушкинской площади, однако стычки все еще продолжаются.

Отмечается, что милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За происходящим наблюдает большое число людей.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что при столкновениях участников протестов с правоохранителями погиб один из участников беспорядков.

Также отмечалось, что в районе универсама «Рига» в Минске были слышны взрывы.