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В Сенате США заговорили о санкциях против Лукашенко

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В Сенате США заговорили о санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа. Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что белорусские власти должны пересчитать голоса или провести повторные выборы президента.

«Выборы были фальсификацией и трагедией для белорусов, которые сильно рисковали ради свободы. Продолжающиеся репрессии против демократической оппозиции, а также арест гражданина США Виталия Шклярова полностью неприемлемы», — говорится в заявлении сенатора.

По его словам, Белый дом должен сделать заявление с требованием пересчитать голоса или провести повторные выборы. 

«Если насильственное попрание демократических ценностей продолжится, то я ожидаю, что США и ЕС быстро восстановят санкции против Александра Лукашенко и его окружения», — подчеркнул сенатор.

В Сенате США заговорили о санкциях против Лукашенко

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Белоруссии завершились победой Лукашенко, для которого это будет уже шестой президентский срок. Несогласные с результатами голосования вышли на акции протеста. Вечером, по данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи человек.

В понедельник вечером протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске погиб один из участников беспорядков. По данным милиции, он пытался бросить в правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось в его руке. Ранее сообщалось, что в Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.

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