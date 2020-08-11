Югу России предрекли экстремальные наводнения

Москва, 11 августа. Согласно прогнозу ученых, наводнения в ближайшем будущем будут происходить еще чаще, особенно на юге России. К соответствующему выводу пришли гидрологи из МГУ и Института географии РАН.

Ученые считают, что наводнения в России заметно участились с конца ХХ века. По мнению гидролога Александр Георгиади, данная тенденция будет продолжаться.

«Такой вывод можно сделать на основе результатов ряда научных работ. <…> В связи с глобальными изменениями, потеплением климата есть оценки, что в будущем экстремальные паводки будут происходить чаще, особенно это касается районов Дальнего Востока, Кавказа», — отмечает эксперт.

В Госдуме отметили, что существует ряд проблем с гидротехническими сооружениями.

«Первое — отсутствие должного учета этих сооружений. Мы обнаружили, что официально в правительственных отчетах есть три разные цифры, какое у нас количество дамб и прочего. Различались эти показатели в 1,5-2 раза. Вторая — очень много в стране бесхозных сооружений», — заявил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Также некоторые дамбы уже не соответствуют современным нормам безопасности. По словам Николаева, актуальные нормы безопасности должны соответствовать тем изменениям, которые происходят из-за потепления климата (большее количество осадков, ускоренное таяние льда и т. д.).

По мнению Александра Георгиади, властям необходимо установить запрет на строительство жилых и промышленных объектов на подверженных затоплению территориях.

Ранее австралийские ученые предупредили о риске глобальной катастрофы в ближайшие 100 лет. По мнению экспертов, в человечество в ХХI веке столкнется с потопом мирового масштаба. Риск подъема уровня мирового океана усиливается в связи с активными приливами, а также увеличивающимися волнами и штормами. Ученые отмечают, что к 2100 году внушительная часть суши может оказаться под водой.