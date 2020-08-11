Наблюдатель от ГД на выборах в Белоруссии назвал причины протестов в стране

Москва, 11 августа. Член делегации наблюдателей от Госдумы на выборах президента Белоруссии Павел Шперов выразил мнение, что акции протеста в Белоруссии не являются «чем-то антигосударственным».

«Это сложно было назвать беспорядками, это были небольшие демонстрации. Я общался с местными гражданами. Это просто запрос на перемены. Не могу сказать, что это что-то антигосударственное», — заявил Шперов в интервью «Известиям»

Парламентарий также опроверг заявления некоторых СМИ о том, что на протесты вышли «алкоголики и полукриминальные люди». По его словам, «собираются обычные люди, это срез общества».

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, явка превысила 84%. Победу на выборах — уже в шестой раз — одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

После подсчета голосов в Минске и ряде других городов страны вспыхнули протесты. Участники несанкционированных акций не согласны с итогами. По официальным данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи человек. По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.

В понедельник вечером протесты продолжились. По данным белорусского МВД, улице Притыцкого в Минске погиб один из участников беспорядков. По данным милиции, он пытался бросить в правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось в его руке.