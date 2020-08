Дуров объявил о запуске в Telegram инструментов против цензуры в Белоруссии

Москва, 11 августа. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил, что активировал инструменты для обхода цензуры, которые позволят использовать его мессенджер в Белоруссии. Дуров подчеркнул, что подключение пока нестабильно, так как периодически в Белоруссии полностью отключается Интернет.

Ранее американская компания Twitter заявила, что на территории Белоруссии были предприняты попытки блокировки ее социальной сети. Кроме того, с выходных поступают сообщения о перебоях со связью, включая Интернет. С того же момента не работает ряд социальных сетей, видеосервис YouTube и мессенджер Telegram; с перебоями работают белорусские информационные сайты.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

